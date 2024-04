Dolce e Gabbana, i look delle star a Palazzo Reale: Demi Moore senza età (9), Cher e il pellicciotto (4), Naomi professionale (8)

Parata di star per la serata di apertura della mostra di Dolce e Gabbana a Palazzo Reale. Dal 7 aprile al 31 luglio 2024, Milano, la città dove gli stilisti sono nati, diventa il palcoscenico perfetto per raccontare i 40 anni di creatività della maison. Ieri sera, ospiti da tutto il mondo sono arrivati per omaggiare gli stilisti siciliani tra look scintillanti e soprattutto tanto glamour.