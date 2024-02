Naomi Campbell sfila per Dolce&Gabbana, religioso silenzio al Metropol a Milano

Naomi Campbell in reggiseno di pizzo e coppola con veletta fa calare il silenzio nella sala dello show di Dolce e Gabbana, prima che partano gli applausi che vanno a chiudere la sfilata della collezione per il prossimo inverno, tutta dedicata al tuxedo, rivisitato in mille varianti dalla più sensuale a quella rigorosamente maschile. In passerella al Metropol, sotto gli occhi di star come Eva Mendes e i freschi protagonisti di Sanremo Mahmood e Annalisa, anche altre super star della moda come Eva Herzigova e Mariacarla Boscono.