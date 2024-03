Diego Maradona junior: «Mio padre non riusciva più a vivere a Napoli. Si sentì protetto dalla camorra»

Diego Armando Maradona junior è il figlio di Diego Armando Maradona. Ma per essere riconosciuto dal Pibe de Oro ha dovuto aspettare 29 anni. Oggi in un’intervista al Corriere della Sera racconta chi era il padre: «Mi chiese scusa e mi disse di chiamarlo papà. Con me si vergognava di essere stato un drogato. Maradona Jr è nato nel 1986, ovvero nell’anno in cui il padre stupì il mondo vincendo il Mondiale in Messico. Poi una lunga battaglia giuridica ingaggiata dalla madre Cristiana Sinagra per il riconoscimento. «Mi ha detto che all’epoca, era il 1993, c’erano circostanze che non gli permettevano di fare ciò che voleva. Non si sentiva libero e infatti non lo era». Si riferiva «innanzitutto all’uso di droghe, mio padre era un uomo malato».