Napoli, Spalletti incontra dopo mesi De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis, premiato ieri sera per il suo Napoli al Gran Galà del Calcio, ha voluto ricordare l'eroe calcistico della città partenopea. «A Napoli esiste solo un mito, e si chiama Diego Armando Maradona». Quella appena trascorsa è stata una stagione indimenticabile per la società azzurra, con la vittoria dello scudetto. «Atteso dai napoletani per trentatré anni. Noi siamo riusciti a portare in città un sorriso e a dare un segnale ai più piccoli, che oggi tifano ancora di più». Il presidente ha voluto anche ricordare il suo arrivo nella società.«Quando giunsi a Napoli, arrivai in un campetto e c'erano tre bambini: uno con la maglia del Milan, uno dell'Inter e uno della Juve. Quando gli chiesi il perché, mi chiesero: 'E tu chi ca**o seì. Fu lì che capii che c'era molto da lavorare», ha detto sul palco De Laurentiis. Che ha voluto anche ringraziare l'allenatore Spalletti: «È stato un bel matrimonio. Tanto bello che quando lui mi disse che non se la sentiva più di continuare, ho preferito lasciarlo andare, non commettendo l'errore che feci con Rafael Benítez qualche anno prima».