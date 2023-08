«Ho perso 330 euro di prevendite, dovevo andare alla discoteca Cavo Paradiso di Mykonos ma è saltato tutto». Una crociera rovinata. Perché Gianluca, ragazzo romano sulla nave, pensava (come da programma) di poter arrivare la sera del 25 luglio nell'isola greca nota per la vita notturna. Ma non è andata così.

Caos in crociera, passeggero si butta dalla nave a Santorini: è grave. Salta la tappa a Mykonos