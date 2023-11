Cristina Marino a Boomerissima, chi è la moglie di Luca Argentero? Età, vita privata, morte del padre, figli, allenamenti e Instagram

Cristina Marino ospite stasera in tv nel programma di Alessia Marcuzzi. Dalle 21.30 su Rai 2 andrà in onda una nuova puntata di Boomerissima. Millenial e Boomer (dello spettacolo) sono pronti a sfidarsi. Tra loro stasera arriva anche la moglie di Luca Argentero. Scopriamo dunque qualcosa in piu' su Cristina Marino.