Coppia morta nel lago di Como, la relazione dei vigili: Morgan ha lottato fino all'ultimo per salvare Tiziana

Fino all'ultimo, Morgan Algeri e Tiziana Tozzo hanno lottato per salvarsi. Nonostante il panico, il freddo e la paura, hanno cercato in tutti i modi di liberarsi da quel suv Mercedes che all'improvviso si era trasformato in una trappola mortale. Ci erano quasi riusciti, quando entrambi hanno perso la vita nel lago di Como a 15 metri di profondità. Lui, pilota di aerei e sub esperto, sapeva perfettamente ciò che doveva fare. Senza perdere lucidità, ha avuto la prontezza di mettere in pratica ciò che aveva imparato durante gli addestramenti e ha tentato di salvare la vita anche alla amica. Poi, forse per il freddo o la stanchezza, non ce l'hanno fatta e non sono mai più risaliti in superficie.

Morgan Algeri e Tiziana Tozzo morti nel lago di Como, le telecamere hanno ripreso la coppia: cosa è successo davvero