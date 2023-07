I 5 consigli di Emirates per viaggiare con i bambini durante un volo

In quanto compagnia aerea "family friendly", Emirates considera i suoi clienti più giovani come i passeggeri di domani e investe continuamente nella loro esperienza sia a terra che in volo. Per questo motivo, anche in vista di un'estate in cui tra fine giugno e inizio luglio si sono già alternati più di 80.000 passeggeri in partenza da Dubai nei giorni di maggior traffico, Emirates non si fa trovare impreparata. La più grande compagnia aerea internazionale ha messo a punto cinque consigli per le famiglie che viaggiano con i bambini, oltre a fornire ai genitori un'ampia gamma di prodotti e servizi specificamente pensati per il comfort dei più piccoli a bordo.