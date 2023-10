Concorso per operatore sanitario a Tor Vergata, 485 posti disponibili: stipendi a partire da 21mila euro. I requisiti

È stato pubblicato il bando del concorso del Policlinico Tor Vergata di Roma per 485 OSS nel 2023. Si tratta di una procedura concorsuale in forma aggregata che prevede assunzioni a tempo indeterminato e pieno nel profilo di Operatore Socio Sanitario presso il Policlinico Tor Vergata di Roma (che è l’ente capofila) e presso diverse altre ASL e Ospedali del Lazio. Per accedere al concorso sono richieste licenza media e qualifica di OSS. Le candidature devono pervenire entro il 19 ottobre 2023. Ecco le informazioni utili sui requisiti per partecipare, sulle modalità di selezione, come presentare la domanda di ammissione e il bando da scaricare.

