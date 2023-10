Concorso Istat per diplomati e laureati: requisiti, bando, selezioni e come fare domanda

Sono stati indetti due nuovi concorsi ISTAT 2023, finalizzati all'assunzione di 14 lavoratori. Mediante contratto a tempo determinato, si prevede il reclutamento di diplomati e laureati per i profili di collaboratori tecnici enti di ricerca e tecnologi all’interno del progetto Catalogo Nazionale Dati. Vediamo ora come presentare la domanda, i requisiti, le selezioni e i bandi da scaricare.

