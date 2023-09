Il concorso dell'INPS per 585 posti in area B slitta al 2024, come comunicato dall’Istituto. La prova è prevista dal Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022-2024, che indica ben 13mila assunzioni INPS entro il 2024 per numerosi profili professionali.

Pensioni, stipendi più alti con il "bonus Maroni": cos'è, per chi scatta a chi spetta, come funziona e quando conviene