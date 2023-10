Concorso Esercito, 6200 posti disponibili: stipendio, bando, requisiti e come fare domanda

Concorso dell'Esercito, pubblicato il bando. Previsto il reclutamento di complessivi 6200 Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI). È prevista la ripartizione in tre blocchi di incorporamento. La procedura è rivolta a civili in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media). La domanda di partecipazione al primo blocco può essere presentata dal 19 ottobre 2023 al 17 novembre 2023.

Concorso vigili Roma, 800 posti a tempo indeterminato: calendario prove orali bando del Campidoglio