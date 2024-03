Codice della strada, le novità per chi guida con il telefonino e maxi-multe per eccesso di velocità e alcol. Cambiano anche le regole degli autovelox

Codice della strada, ecco cosa cambia con il testo approvato oggi in via definitiva. Ritiro della patente per chi guida col telefonino, ubriaco, drogato e per chi abbandona gli animali. E poi stretta sui monopattini, mentre si allargano leggermente le maglie sulla potenza delle auto che i neopatentati potranno guidare. Di seguito i punti principali del ddl sulla riforma del codice della strada approvato dalla Camera.

Dalle multe alla droga, ecco come cambia il codice della strada. Novità anche per smartphone e autovelox