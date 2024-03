Claudio Santamaria, età, matrimoni, figli, film e carriera: chi è l'attore ospite a Michelle Impossible & Friends

Dopo il grande successo delle prime due edizioni, andate in onda su Canale 5 tra il 2022 e il 2023, Michelle Impossible & Friends torna stasera (6 marzo) con la prima delle tre puntate previste con un format rimasto invariato rispetto allo scorso anno: Michelle Hunziker, protagonista assoluta di questo one woman show, accoglierà in studio grandi artisti italiani e internazionali e li coinvolgerà in esibizioni imprevedibili e corali. Tra gli ospiti di questa sera ci sarà anche Claudio Santamaria.