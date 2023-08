Cipro, l'isola dei gatti morti per Covid: ora i felini saranno curati con 80mila pillole. Polemiche per i costi

Il coronavirus è solo un brutto ricordo, o forse no? Una domanda da porre, in teoria, ai gatti dell'isola di Cipro dove nelle ultime settimane l'emergenza è alle stelle. I servizi veterinari di Cipro, infatti, hanno ricevuto un primo lotto di pillole anti-Covid, provenienti da una scorta originariamente destinata agli esseri umani.

Nel frattempo si intensificano gli sforzi per fermare la diffusione di un ceppo virulento di coronavirus felino che ha ucciso migliaia di gatti. Il ministero della Salute dell'isola ha iniziato a somministrare il trattamento l'8 agosto - da tempo celebrato come Giornata internazionale del gatto - in quello che si spera sia l'inizio della fine della malattia che ha colpito la popolazione felina del Paese mediterraneo.

«Abbiamo fatto scorta di 500 scatole di medicinali», ha dichiarato al Guardian Christodoulos Pipis, direttore dei servizi veterinari del governo. «Questo è il primo lotto di 2.000 confezioni che saranno rese disponibili. Ognuna contiene 40 capsule, quindi stiamo parlando di un totale di 80.000 pillole anti-Covid».