«Il missile balistico intercontinentale nucleare DF-5C della Cina scuote il Pentagono. Potrebbe provocare il caos negli Stati Uniti continentali, in Alaska e nelle Hawaii». L'allarme è riportato da The EurAsian Times che ricorda come "nel suo annuale China Military Power Report pubblicato il 19 ottobre, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha stimato che la Cina aveva oltre 500 armi nucleari nel suo arsenale a maggio e che probabilmente avrà più di 1.000 testate entro il 2030".

Test nucleari, Putin firma la revoca della ratifica al trattato sulla messa al bando (mai entrato in vigore): cos'è il Cntbt