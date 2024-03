Chiara Ferragni riapre i commenti sui social (ma è travolta dalle critiche). L'esperta: «Vuole riconquistare i brand»

L'odio social, di cui ha parlato nella famigerata intervista da Fazio, continua a travolgere Chiara Ferragni. Per la prima volta da quando il caso Balocco è esploso, con la multa dell'Antitrust prima e le indagini per truffa aggravata poi, l'influencer ha riaperto i commenti sui suoi profili senza limitazioni (prima erano riservati solo a chi lei stessa seguiva e le riservava parole di supporto), dando così a tutti la possibilità di esprimersi. Il risultato? In un paio d'ore sono arrivati oltre 510mila like, ma anche una valanga di critiche. L’esperta di comunicazione Maria Angela Polesana, è convinta che «il tentativo era probabilmente non tanto quello di avvicinarsi ai suoi follower, ma di riconquistare i brand».

