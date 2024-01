Carlo Conti: «Amici in politica? Mai, sono un battitore libero. Non farò la fine di Fazio, per ora. Sono stato pugnalato alle spalle, ma il tempo è galantuomo»

A pallone non lo sceglievano mai. E se lo facevano era sempre l'ultimo. E poi «non mi passavano mai la palla, mi annoiavo e allora a un certo punto mi mettevo a bordocampo e mi divertivo a fare la radiocronaca, facevo finta di essere il Nando Martellini della situazione, all’epoca era lui il commentatore della Nazionale». La fortuna di Carlo Conti è stata quella. Quella di non saper giocare a pallone. Nella vita, racconta al Corriere della Sera, «nessuno di loro è diventato calciatore, mentre io in qualche modo ho avuto la mia rivincita». La prende sul ridere il conduttore dei conduttori che ha scelto la Rai come seconda Casa.