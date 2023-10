Carla Bruni: «A 28 anni ho scoperto chi era il mio vero padre, mio fratello morto di Aids. Sarkozy? E' molto sexy». L'italiana di Francia si racconta in un libro

E' tra le "italiens di Francia" più famose del mondo. Top model e musa indiscussa dei più grandi couturier. Cantante e artista poliedrica. L'ex première Dame Carla Bruni, moglie di Nicolas Sarkozy, ha trovato in Francia la sua "terra di opportunità" . E come lei sono molti i talenti italiani che hanno conquistato Parigi. Dario Maltese, giornalista del Tg 5, ne ha scelti 13: attrici come Monica Bellucci, imprenditori come Francesca Bellettini, ceo di Yves Saint Laurent e manager di punta del gruppo Kering, ma anche l'etoile Eleonora Abbagnato o l'attrice di "Emily in Paris" Philippine Leroy-Beaulieu, nata a Roma. Maltese li ha incontrati e raccontati per il suo primo libro, edito da Rizzoli: "Les Italiens" a cui ha collaborato anche Alan Gelati, fotografo di star come Nicole Kidmann e Sean Penn, che ha realizzato alcuni dei ritratti.