Venezia 2023, Carla Bruni sul red carpet

Anche Carla Bruni e l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy sono ospiti del Lido di Venezia in occasione dell'80a edizione della Mostra del cinema. La coppia è in Laguna per la prima mondiale del documentario La parte del Leone, prodotto da Canal Plus e da Rai Com con la supervisione editoriale di Rai Cultura, che ripercorre le tappe cruciali e i momenti significativi della rassegna cinematografica più antica del mondo. Il documentario ha la voce narrante di Carla Bruni, che stasera sarà presente sul red carpet prima di entrare alla proiezione in programma in Sala Grande.