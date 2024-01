Boris Nadezhdin, chi è il candidato contrario alla guerra che sfida Putin alle urne (e che piace all'Occidente)

Boris Nadezhdin ha presentato le firme in sostegno della sua candidatura alle elezioni presidenziali di marzo entro il termine fissato al 31 gennaio. Il candidato sostenuto dall'opposizione, contrario alla guerra contro l'Ucraina, ha consegnato 105mila firme, 5mila più di quante sono richieste. La stragrande maggioranza degli esperti considera scontata la rielezione di Putin. In una Russia in cui quasi tutti i principali oppositori sono ingiustamente in carcere o in esilio e in cui i media sono largamente controllati dal Cremlino, pochi dubitano che lo zar otterrà un nuovo mandato alle presidenziali di marzo. Nonostante questo, Nadezhdin è ufficialmente in corsa ed ora è intenzionato a sfidare lo strapotere di Putin.