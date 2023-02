Bonus casa, online il nuovo portale: ecco come fare domanda e quali interventi sono compresi

È online il nuovo portale per ottenere l'ecobonus e il bonus casa. Il sito è operativo dal primo febbraio, con l’aggiornamento della piattaforma Enea per trasmettere i dati degli interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia che accedono alle detrazioni fiscali. I dati degli interventi possono essere trasmessi con data di fine lavori nel 2022 e nel 2023. Il termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati per gli interventi con data di fine lavori compresa tra 1 e 31 gennaio 2023 decorre da oggi.

Bonus genitori disoccupati con figli disabili: fino a 500 euro a disposizione. Dal 1° febbraio via alle domande