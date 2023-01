Torna l’accisa mobile. Uno sconto automatico della benzina e del diesel se in un bimestre il costo del petrolio supera quello indicato nel Documento di economia e finanza. E poi il bonus esentasse fino a 200 euro che le imprese potranno concedere ai propri dipendenti. Oltre al rinnovo dell’aiuto per i pendolari che viaggiano con i treni e con i bus e che potranno ottenere 60 euro per sottoscrivere gli abbonamenti.