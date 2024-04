Russia usa in Ucraina bomba termobarica da 1.500 kg per la prima volta. «È una mini atomica». Il video e come funziona

L'esplosione, la nube a fungo che sale e la distruzione. Per la prima volta la Russia avrebbe usato una bomba termobarica da 1500 kg in Ucraina. Una «mini atomica» viene definita dagli esperti militari per la sua potenza. E se Putin ha già usato in passato ordigni di questo tipo (ma compresi tra i 170 e i 500 kg), stavolta a colpire è la grandezza. Così come le immagini del video.

Ucraina, la più grande offensiva di tank russi decimata dai droni ucraini: il massacro di Avdiivka può cambiare la guerra?