Biggio presenta il Concertone Primo Maggio con Ambra, chi è il comico? Dai soliti Idioti a Viva Rai2!: età, carriera e vita privata

Fabrizio Biggio, membro del duo I Soliti idioti già membro del duo de I soliti idioti e ora anche spalla di Fiorello a Viva Rai2!, presenta al fianco di Ambra Angiolini il Concertone Primo Maggio a Roma. «Ci lamentiamo del fatto che i Guccini e i De Gregori non ci siano più, ma in realtà - sottolinea il comico - questi ragazzi hanno una poetica diversa. Dobbiamo solo cambiare prospettiva di ascolto e dare loro la possibilità di dire cosa hanno a cuore». La maratona partirà alle 14 e andrà avanti fino a notte fonda, trasmessa in diretta su Rai3 e su Rai Radio2. Vediamo chi è Fabrizio Biggio?