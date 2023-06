«E' un uomo che ha fatto tanto per l'Italia, pregherò per lui». La scomparsa di Silvio Berlusconi viene ricordata da diversi prelati in Vaticano con il quale in tanti anni di politica ha avuto a che fare, ma soprattutto viene ricordato dal cardinale Giovanni Battista Re, decano del collegio cardinalizio e uomo di dialogo con il mondo politico durante gli anni Novanta e Duemila, assieme al cardinale Camillo Ruini, ad Angelo Scola e al defunto cardinale Angelo Sodano. «Ero convinto che fosse stato ricoverato per un controllo e credevo fosse una cosa lieve. Poverino. Lo ricorderò nelle preghiere. È un uomo che ha aiutato molto anche l'Italia» sussurra Re, senza volere aggiungere altro.

