Tir carico di bovini si rovescia in autostrada vicino Vicenza: camionisti feriti. Trenta mucche in giro sulla carreggiata

VICENZA - Camion carico di bovini si rovescia sull'autostrada A4: due persone ferite e mucche morte e una trentina impaurite e ferite sulla carreggiata. L'incidente è avvenuto alle sette di giovedì 23 maggio tra gli svincoli di Montecchio Maggiore e Vicenza Ovest, sul posto i vigili del fuoco. I pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo e aiutato i due autisti del camion, rimasti leggermente feriti a venire fuori dalla cabina. Le due persone sono state assistite dal personale sanitario del Suem.

Il tir trasportava 50 bovini: alcuni sono morti, altri sono rimasti bloccati e altri hanno iniziato a correre per l’autostrada Sul posto la polstrada, personale ausiliario dell’autostrada e veterinario. Ancora in corso il recupero del mezzo e degli animali. Intervento dei vigili del fuoco ancora in corso.