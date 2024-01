Nato, il generale tedesco: «Attacchi missilistici russi in Europa in caso di guerra totale»

La Nato dovrebbe essere preparata alla prospettiva di attacchi missilistici russi in Europa nel caso di una guerra totale con la Russia, avverte il tenente generale Alexander Sollfrank, comandante del centro logistico militare dell'Alleanza in Germania. Le dichiarazioni rilasciate in un'intervista al Times aumentano i timori di un conflitto globale. Le forze armate della NATO hanno rafforzato la loro capacità e preparazione dall’inizio dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia. Sebbene la prospettiva che la guerra si trasformi in uno scontro totale tra l’Alleanza e la Russia sia stata finora scongiurata, si teme che l’Occidente non abbia veramente accettato che ciò possa ancora essere una possibilità.

