Articolo 31, chi sono: età, canzoni, biografia e carriera del gruppo formato da J Ax e Dj Jad ospiti stasera de Le Iene

Gli Articolo 31 sono un gruppo musicale composto da J Ax e Dj Jad, all'anagrafe Alessandro Aleotti (J Ax, 51 anni) e Vito Luca Perrini (Dj Jad). Il gruppo formato negli anni Novanta fu tra i primi a portare l'hip hop in Italia, e quest'anno sono tornati sul palco di Sanremo 2023. Non si tratta di una vera e propria reunion, perché il duo è già tornato insieme dal 2018 per alcuni concerti ma il loro ritorno sul palco è attessissimo. I loro successi come "Ohi Maria", "Il Funkytarro", "Ti tiro scemo", "Italiano Medio", "Domani" hanno fatto cantare più di una generazione e ora il gruppo promette di portare sul palco qualcosa di nuovo rispetto alla trap. Stasera il gruppo sarà ospite de Le Iene