Apple Vision Pro: prezzo, come funziona, le recensioni (e perché sono diventati virali i video)

Da pochi giorni è in vendita negli store americani il nuovo Apple Vision Pro, un prodotto rivoluzionario a detta dei vertici dell'azienda, da paragonare ai primi Macintosh o Iphone come impatto sul pubblico. A vedere i video virali sui social di persone che in metro scrivono su una tastiera invisibile, afferrano oggetti impercettibili o addirittura cenano con gli occhiali forse non hanno tutti i torti.

Vediamo insieme di cosa si tratta, quanto costa e se effettivamente potrà diventare un nuovo prodotto di punta della compagnia di Cupertino.