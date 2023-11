Antonella Clerici: «La menopausa? A momenti ci lasciavo la pelle. A 60 anni non sono più gelosa, prima pedinavo il mio ex»

C'è cucina e cucina. Quella di "È sempre mezzogiorno" con Antonella Clerici piace sempre. Piace tanto con oltre 500 puntate e uno share non troppo lontano dal 20%. Niente male. Il segreto? La semplicità. E a La Stampa la Signora del Mezzogiorno spiega il suo segreto. «Ricreo semplicemente l’atmosfera che, da piccola, respiravo a casa quando vivevo in provincia». E Antonella è rimasta lì, legata alla provincia, alle sue radici: «La provincia è la vera forza dell’Italia: non è un caso se molti volti della tv, come me, arrivano dai piccoli paesini perché è qui che si impara a crescere e a lottare per i propri sogni».