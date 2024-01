Andreea Rabciuc, trovata una sciarpa: è giallo. «Sul corpo nessun segno di violenza»

Nel casolare dell’orrore sulla Montecarottese non sarebbero state trovate tracce di sangue. E quella che, in un primo momento, sembrava essere una corda è in realtà un pezzo di sciarpa. Che, stando a quanto emerso all’epoca delle primi indagini, la 27enne Andreea Rabciuc non indossava al momento della scomparsa. Un altro mistero che si aggiunge al già fittissimo giallo iniziato 22 mesi fa. Tra i tanti nodi da sciogliere, c’è quello più ingarbugliato: come è morta la ragazza? E quando?

Andreea Rabciuc, ritrovati i resti. Lo strazio della mamma Georgeta colta da malore davanti al casolare: «Ditemi se l'hanno ammazzata»