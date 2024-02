Affari Tuoi, Angelina Mango e il pacco 'birichino': accade nella prima puntata post Sanremo

Martedì 13 Febbraio 2024, 08:22

Nella prima puntata di Affari Tuoi dopo il Festival di Sanremo abbiamo visto Angelina Mango ricomparire in televisione, al fianco di quell'Amadeus che l'aveva incoronata regina dell'Ariston. Fin qui nulla di strano, se non fosse per il fatto che qualcuno si è accorto di un pacco 'birichino' comparso durante la serata... ma cosa sarà mai accaduto durante il gameshow dei pacchi? Quale la gaffe di Angelina a riguardo? Andiamo a scoprirlo insieme. Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB



