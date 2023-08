Albania, il mare non sempre da sogno e prezzi-truffa: i pro e i contro della meta preferita dagli italiani (per quest'anno)

L’Albania è la regina delle mete estive, almeno per gli italiani. I punti di forza vari: prezzi economici, mare limpido e spiagge stupende. Ma ci sono anche parecchi «lati oscuri». Molti turisti della Penisola si stanno lamentando sui social perché il Paese albanese non rispecchia sempre quella che è la narrazione di chi c'è stato, soprattutto degli influencer. Il mare non è uno specchio ovunque, anzi.

Albania tra truffe, ricatti per l'ombrellone e gazebo in spiaggia a 200 euro: l'altra faccia (altro che low cost). Gli italiani: «Qui non torneremo»

Insomma, l'Albania ha dei pro e dei contro: resta da capire di quanto la realtà superi l'espettativa dei turisti.