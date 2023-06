Abuso d'ufficio: cosa è, come funziona e cosa cambia con la riforma della giustizia

A Il Consiglio dei ministri ha approvato la riforma presentata dal guardasigilli Carlo Nordio che cancella il reato di abuso d'ufficio e pone limiti al potere di appello del pm. Il reato di abuso d'ufficio viene dunque eliminato con un tratto di penna perché le modifiche introdotte in questi anni non hanno eliminato lo «squilibrio» tra le iscrizioni nel registro degli indagati e condanne: l'anno scorso sono stati archiviati 3.536 dei 3.938 fascicoli aperti nel 2022. E nel 2021 in primo grado ci sono state solo 18 condanne.