8 marzo tra sport e sociale: le donne in pista per le donne con il “Val Gardena Dolomites Dirndl Ski Day”

Un venerdì speciale, da condividere tra amiche, sorelle, madri e figlie, nonne e nipoti, tutte invitate a prendere parte a un grande evento in cui mettersi in gioco sulle piste da sci: una competizione sportiva e solidale, in occasione della “Giornata Internazionale della donna”. L’appuntamento per il prossimo 8 marzo è all’Alpe di Siusi, lo scenografico angolo delle montagne Patrimonio Unesco teatro, per l’occasione, del “Val Gardena Dolomites Dirndl Ski Day”. Una giornata di gare, tra slalom paralleli che vedranno sfidarsi solo figure femminili rigorosamente vestite con il Dirndl, l’abito tradizionale tirolese. Una kermesse dallo spirito giocoso e divertente, che pensa anche al sociale: parte dell’incasso delle quote di iscrizione sarà infatti devoluto all’associazione “Donne che aiutano Donne”, specializzata in percorsi di autosostegno garantendo, al contempo, totali discrezione e anonimato.

Val Gardena Dolomites Dirndl Ski Day (foto ASP)