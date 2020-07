Beve drink alcolico a stomaco vuoto, Alice muore a 27 anni: era fanatica del fitness

LONDRA - Era ossessionata dal fitness, dai giri in bicicletta e dalle maratone, ma per Alice Burton Bradfort allenarsi così tanto sarebbe stato letale. La 27enne di Brighton, nel Regno Unito, è morta dopo aver bevuto un semplice drink alcolico fatto in casa a stomaco vuoto.

Alice non aveva toccato cibo

Non aveva toccato cibo e ancora si indaga sulle cause del decesso, ma l'ipotesi più probabile è che all'origine del malore ci sia una complicanza metabolica legata all'alcol, al digiuno prolungato e al suo corpo allenato. Una combo che non le ha lasciato scampo. Lutto nel giornalismo, è morto Massimo Signoretti, storica voce di Radio Rai

Non è riuscita neanche ad arrivare in ospedale ed è morta improvvisamente davanti amici e parenti. Alice non era alcolizzata, era solo una giovane donna che beveva di tanto in tanto. Come riporta il Daily Mail, una semplice bevanda alcolica avrebbe scatenato l'iperglicemia che l'ha portata alla morte. Secondo i medici sarebbe stata la sua ossessione per la ginnastica a peggiorare le sue condizioni, nonostante apparentemente godesse di ottima salute.

Questa complicanza metabolica, la chetoacidosi alcolica, può causare anche nausea, vomito e dolore addominale ma è nelle sue condizioni più acute che, se non trattata tempestivamente e adeguatamente, può essere fatale.

«È stato assolutamente uno shock orribile. Nessuno se lo aspettava affatto. Solo tre settimane prima di morire aveva partecipato a una gara in bici. - ha raccontato un'amica al Daily Mail - Non avevo mai sentito parlare della chetoacidosi alcolica fino alla sua morte. Non siamo sicuri di quanto abbia bevuto quel fine settimana, ma non era alcolizzata. Non aveva mangiato abbastanza e questo le aveva innescato un acido nello stomaco ma è stato tutto così improvviso. non è nemmeno potuta andare in ospedale, era uscita nel suo giardino ed è morta lì... Crediamo fermamente che ci sia bisogno di molte più informazioni sui pericoli del bere quando non hai mangiato correttamente».



Friends of Alice Burton Bradford raise funds for Sussex memorial https://t.co/B6s0NKu0Ff pic.twitter.com/4HASRuvFt8 — Eastbourne Indy (@eastbourne_indy) July 18, 2020

