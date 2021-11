Marito No vax insulta e minaccia la moglie che vuole vaccinarsi: «Non ti faccio più uscire di casa». Denunciato

Follia a Torino: il vaccino contro il Covid ha scatenato un marito No vax contro la moglie, “colpevole” a suo dire di essersi vaccinata e di voler fare lo stesso con il figlio. L'uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia dalla polizia, costretta a intervenire in un appartamento del quartiere Mirafiori, per sedare l'ennesimo litigio. Agli agenti della volante la moglie ha raccontato delle continue discussioni a causa dell'avversione del marito al vaccino.

Insulti e minacce, iniziate quando la donna si era vaccinata, con l'uomo pronto a licenziarsi piuttosto che a vaccinarsi. Inutili i tentativi di farlo ragionare, l'uomo è arrivato addirittura a minacciarla di non farla più uscire di casa. Invitato ad allontanarsi, l'uomo ha minacciato di dare fuoco alla casa. Nei suoi confronti, con la denuncia, è stato disposto l'allontanamento d'urgenza.