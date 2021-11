No Green pass, a Trieste scontri tra manifestanti e polizia. A Milano aggredita una troupe

Un altro sabato di tensioni con i "No Green Pass" di nuovo in mobilitazione a Milano e Trieste. L'aumento dei contagi in Friuli Venezia Giulia, con l'epicentro nel capoluogo dopo i presidi delle settimane scorse, non sembra aver fermato le proteste dei contrari alla certificazione verde.

La diretta dei cortei

Ore 19.55 - A Trieste lo schieramento di polizia e carabinieri è andato progressivamente avanzando allontanando i manifestanti dai pressi di piazza Unità d'Italia, inizialmente con la forza. I contestatari dopo un primo confronto in cui le forze dell'ordine hanno usato i manganelli e gli scudi per farsi largo, sono poi arretrati fin quasi in piazza della Borsa, distante un centinaio di metri. Poco prima dell'azione, un gruppo di forze dell'ordine si era staccato e si era posizionato alle spalle dei manifestanti. Questi ultimi sono diminuiti numericamente e sarebbero ora un centinaio.

Ore 19.45 - Scontri si stanno verificando in questi minuti a Trieste tra la polizia e i manifestanti No Green pass. Lo schieramento di agenti si è mosso da piazza Unità d'Italia e avanza per spingere i manifestanti lontani, ricacciandoli verso piazza della Borsa. Le forze dell'ordine hanno caricato usando manganelli e forse una persona è rimasta contusa. Sono anche volati tavolini e sedie dei bar della zona.

18:52 - Ha deviato dal percorso previsto il corteo No Green pass a Milano. Arrivati a metà di corso di Porta Romana, invece di girare a sinistra in via Lamarmora i manifestanti hanno imboccato corso di Porta Vigentina, percorrendo quindi una strada non prevista dalla Questura. Il corteo si sta dirigendo verso la Darsena, bloccando completamente il traffico. Alcuni manifestanti stanno portando in spalla una bara di cartone avvolta in una bandiera dell'Italia con dei garofani sopra per celebrare «il funerale della libertà», altri indossano invece dei gilet gialli.

Ore. 18:18 - Un gruppo di circa 200 manifestanti ha tentato di raggiungere piazza Unità d'Italia da piazza della Borsa, spingendo le transenne in avanti nel tentativo di far arretrare lo schieramento delle forze dell'ordine. Queste, però, hanno reagito respingendo i manifestanti e agitando anche i manganelli.

Ore 17.57 - Giunto in piazza Oberdan, il corteo si è fermato e ha concluso la manifestazione invece di tornare al punto di partenza, in piazza della Libertà, come era previsto. Secondo quanto hanno spiegato gli organizzatori, i manifestanti si sono fermati prima perché in piazza Oberdan ha sede il Consiglio regionale e dunque simbolicamente la protesta ha coinvolto anche le istituzioni regionali dalle quali si sono sentiti «attaccati». Poco dopo le 17.30 sul posto sono rimaste circa 300 persone, il resto del corteo si è sciolto. Resta invece bloccato un tratto di via Carducci, lungo la quale si trova piazza Oberdan, appunto.

Ore 17.54 - È partito per il 16/o sabato consecutivo il corteo No Green pass a Milano con alcune migliaia di persone, tra cui anche l'ex brigatista Paolo Maurizio Ferrari, già denunciato due settimane fa per manifestazione non autorizzata. In questa fase iniziale i manifestanti stanno seguendo il percorso previsto dalla Questura ma già ieri, in una nota, gli organizzatori hanno annunciato di voler percorrere altre strade rispetto a quelle a loro imposte.

Ore 17.33 - Sono due fratelli i manifestanti No Green Pass portati in Questura a Milano dopo aver aggredito una troupe di Fanpage. Uno dei due ha spintonato il cronista e messo la mano sulla telecamera dell'operatore. È stato poi raggiunto dal fratello che, non avendo documenti, è stato anche lui portato negli uffici di via Fatebenefratelli. Il corteo non è ancora partito da piazza Fontana.

Ore 17.17 - Ancora prima che iniziasse il corteo no Green Pass a Milano, due manifestanti hanno spintonato un giornalista di Fanpage, mettendogli la mano sulla telecamera, e sono stati accompagnati in Questura. È successo in piazza Fontana dove si stanno concentrando i partecipanti del 16/o sabato di protesta contro il Green pass.

Ore 16.08 - Sono ottomila le persone che partecipano al corteo del Coordinamento No Green pass a Trieste. Lo ha reso noto la Questura di Trieste. Per la città si tratta di un numero molto alto, il secondo degli ultimi dieci anni dopo una delle ultime manifestazioni dei No Green pass e No vax, quando hanno sfilato in centro circa 15mila persone. Si tratta oggi del settimo corteo a Trieste contro il Green pass.

Trieste, piazza Unità off limits: corteo nel pomeriggio

Trieste si è svegliata con piazza Unità completamente transennata, in applicazione del decreto prefettizio del primo novembre scorso che vieta lo svolgimento di manifestazioni nell'area, come il corteo dei No Green pass previsto per questo pomeriggio che si svolgerà lontano dalla zona. Dunque su ogni lato della piazza, anche lungo le Rive, sono state sistemate transenne e new jersey con alte inferriate; è consentito soltanto l'accesso pedonale all'area, ma fino alle 15, quando è prevista la partenza del corteo, dopo le 15 l'accesso sarà completamente interdetto. Al corteo si stima parteciperanno almeno 8mila persone, mentre sono 400 circa gli uomini delle forze dell'ordine che stanno controllando da ieri la città e gli ingressi dalla Slovenia e dalle altre province.

La questura di Trieste: rispettare prescrizioni o arresto

Se non saranno «rispettate tutte le prescrizioni dell'Autorità di Pubblica Sicurezza» la Questura valuterà «le singole posizioni degli organizzatori e dei manifestanti in relazione alla previsione dell'art. 18 comma 5 del TULPS» secondo il quale «i contravventori al divieto o alla prescrizione dell'Autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 206 a euro 413». Lo riporta una nota della Questura di Trieste in risposta al Coordinamento NoGreenpass il quale ha annunciato che alla manifestazione di oggi saranno rispettati gli obblighi di mascherina e distanziamento, ma non di costituire un servizio d'ordine.

Sottolineando che «non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'Autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione», la Questura ha rimarcato che il corteo del Coordinamento Nogreenpass Trieste che si terrà oggi «dovrà svolgersi in osservanza delle prescrizioni emesse dal Questore di Trieste, in attuazione delle determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica». Nella nota la Questura ha ricordato gli orari e il percorso che dovrà rispettare la manifestazione e il contenuto dell'ordinanza del Sindaco in base alla quale «il rispetto del distanziamento interpersonale e l'uso della mascherina dei partecipanti» deve essere garantito «attraverso la presenza di specifico personale addetto al controllo».

Tensione Milano: manifestanti revocano prevviso

Non intendono seguire il percorso prescritto dal questore di Milano Giuseppe Petronzi i no green pass che scenderanno in corteo a Milano oggi come ormai fanno da quindici sabati. E anzi in un comunicato hanno avvisato: «se vedrete un corteo che segue quel percorso, quello è il corteo della forza ondulatoria, non quello dei manifestanti No Green Pass». I manifestanti volevano passare per piazza Duomo e corso Buenos Aires e almeno in due luoghi sensibili fra la sede di Libero, l'università Statale e la sede della Regione ma nell'incontro di ieri mattina in questura, hanno affermato che «le nostre proposte sono state rifiutate in toto seppur con una spiegazione che aveva come unico pregio quello della fantasia. Quella stessa fantasia che riconosciamo al ministro della forza ondulatoria. Infatti, anziché negarci tout court i luoghi e le vie richieste, hanno cercato di spiegarci che passare davanti alla Statale o salutarla da piazza Missori fossero la stessa cosa, e lo stesso passare davanti alla Camera del Lavoro oppure intravvederla da piazza Cinque Giornate. Per quanto riguarda corso Buenos Aires, potevamo anche passarci, ma solo al ritorno, verso le 21, dopo aver vagato a lungo fuori dal centro della città calpestando quei viali della circonvallazione esterna frequentati da spacciatori, viados e prostitute». «Per questo motivo - hanno aggiunto - siamo stati coerenti con quanto avevamo anticipato e abbiamo deciso di revocare il preavviso».