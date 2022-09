Nicola Brienza, morto improvvisamente il primario del Policlinico di Bari: in prima linea contro il Covid. Aveva 58 anni

È morto improvvisamente a 58 anni il professore Nicola Brienza, direttore dell'unità operativa complessa di Anestesia e Rianimazione 1 del Policlinico di Bari. Brienza è stato in prima linea nella lotta al Covid per due anni, guidando una delle due Terapie intensive del Policlinico.

Morto il primario Nicola Brienza: l'annuncio

Il triste annuncio della dipartita del primario è stato dato dall'azienda ospedaliera attraverso un messaggio di cordoglio. «A lui e alla sua famiglia», si legge in una nota del Policlinico «va il ringraziamento di tutta l'azienda ospedaliero-universitaria per il lavoro svolto con impegno e dedizione in tutti questi anni. Perdiamo non solo un medico dalle straordinarie capacità scientifiche e cliniche che è stato impegnato giorno e notte in prima linea nella lotta al Covid, ma anche un professionista di grande umanità sempre pronto a mettersi a disposizione nell'assistenza e nella cura dei pazienti e nei confronti dei colleghi e della comunità del Policlinico».

«Viene a mancare non solo il professor Brienza, ma anche l'amico Nichi con cui condividere le difficoltà da affrontare e i risultati raggiunti e con cui ridere e scherzare perché Nichi sapeva essere un professionista serio e allo stesso tempo un amico con la battuta e il sorriso sempre pronti», commenta il direttore generale del Policlinico di Bari, Giovanni Migliore.

