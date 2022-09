Venerdì 9 Settembre 2022, 07:19

Angelo Fratelli, il pensionato di 70 anni residente a Castro dei Volsci morto dopo una degenza di quattro giorni al Pronto Soccorso di Frosinone, poteva essere salvato? Sì secondo i consulenti nominati dai familiari dell'anziano, i professori Carlo Maria Oddo e Matteo Solinas. Entrambi hanno assistito all'esame autoptico eseguito dal medico legale incaricato dalla Procura, il dottor Fabio De Giorgio.

Dagli accertamenti è emerso che il paziente doveva essere sottoposto ad intervento chirurgico perché aveva ematoma alla testa che andava esportato. Sarebbe stato quel grumo di sangue scoppiato all'improvviso a determinare la morte. La parola adesso al medico legale della Procura che si è preso sessanta giorni di tempo per depositare la perizia.

I fatti come si ricorderà risalgono al 27 agosto scorso quando il pensionato si era recato in un laboratorio di analisi della città per effettuare alcuni prelievi. Mentre si trovava all'interno della struttura era stato colto da malore ed era caduto a terra. A causa di quello svenimento è stato chiesto l'intervento di una ambulanza del 118. I medici del servizio di soccorso hanno trasportato l'anziano presso l'ospedale "Spaziani" per essere sottoporlo a tutti gli esami diagnostici e radiografici. Da quel momento in poi però la situazione è precipitata. Il 31 agosto, quattro giorni dopo l'accesso al Pronto soccorso, la figlia ha trovato il padre in stato comatoso. Per tale motivo ha deciso di riportarlo a casa. Ma dopo qualche ora l'anziano è deceduto. Da qui la denuncia.

Il sostituto procuratore Samuel Amari, titolare dell'inchiesta, ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche ed ha disposto l'esame autoptico sulla salma. Esame che si è tenuto nei giorni scorsi. La moglie e la figlia che si sono affidate agli avvocati Giuseppe Lo Vecchio, Pietro Polidori, Alessia Turriziani, Paolo Arduini e Matteo Loffredi.

Chiedono di sapere se per il loro congiunto sia stato fatto tutto il possibile per evitare il decesso. Intanto nella giornata di ieri una folla commossa ha assistito nella chiesa Santa Oliva a Castro Dei Volsci alla celebrazione dei funerali dello sventurato anziano. L'intera comunità castrense si è stretta intorno ai familiari per dare loro un poco di conforto in questo giorno di grande dolore.