Naso chiuso, il 5% degli italiani soffre di poliposi: «Malattia respiratoria grave»

Fino al 5% della popolazione italiana soffre di poliposi nasale, una malattia respiratoria dovuta a infiammazione che nel 30% dei casi arriva alla forma grave e costringe il paziente a vivere con il naso sempre chiuso. Ad attirare l'attenzione su questa patologia poco conosciuta è stato il convegno «La poliposi tra le patologie respiratorie gravi» che si è tenuto oggi in forma virtuale.

«La poliposi è una manifestazione clinica, che ha alla base l'infiammazione di tipo 2 - specifica Paolo Castelnuovo, ordinario di Otorinolaringoiatria, Università dell'Insubria Varese - il polipo è un gonfiore della mucosa del naso e dei seni paranasali. Chiaramente ci si accorge del problema per la difficoltà a respirare con il naso o perché un po' alla volta si perde l'olfatto. Sotto il profilo terapeutico la maggiore novità è nei nuovi farmaci biologici, che porteranno un grande beneficio ai pazienti». Gli effetti della malattia influiscono così tanto sulla qualità della vita che dagli esperti è venuta la proposta di tavolo tecnico interistituzionale (Inps, Inail, ministero lavoro, salute, associazioni di pazienti, società scientifiche e università) per promuovere un aggiornamento normativo per le malattie respiratorie ad alto impatto invalidante, includendo la poliposi nasale grave.

Anche dal punto di vista dei costi per il Ssn, ha spiegato Francesco Saverio Mennini, direttore del EEHTA del CEIS dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata, l'impatto è evidente. «Un recente studio effettuato dal EEHTA del CEIS ha stimato come l'onere economico totale associato alle allergie respiratorie e alle loro principali comorbilità è pari 7,33 miliardi di euro. La Poliposi Nasale all'interno delle patologie allergiche respiratorie gioca un ruolo importante tanto in termini epidemiologici che economici».

