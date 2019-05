Muore a 39 anni durante il trapianto di capelli: «Infarto dopo l'anestesia»

Un uomo di 39 anni è morto in seguito a un attacco di cuore sul tavolo operatorio durante un trapianto di capelli. Rafael Bolado Marino è morto nella clinica Dermitek nella città di Bilbao, in Spagna, pochi istanti dopo aver ricevuto l'anestesia. Si era recato a Bilbao per sottoporsi a una procedura simile a quello utilizzata dalla stella del calcio inglese Wayne Rooney.

Al trentanovenne è stato somministrato un anestetico locale poco prima del trapianto e poco dopo è stato colpito da un attacco cardiaco. La clinica Dermitek, che ha effettuato interventi chirurgici di trapianto di capelli per più di cinque anni, ha dichiarato ai media locali che «non era noto se l'infarto fosse stato causato dall'anestetico o meno». La clinica ha sostenuto che quel tipo di anestesia locale viene somministrata «cinquemila volte al giorno».

Secondo il centro, i medici che hanno partecipato all'intervento sono sotto choc: «Non era mai successo prima», le loro parole. Maria del Carmen Adan, membro dell'Associazione Patient Defenders, ha inviato una lettera ai pubblici ministeri per chiedere che l'incidente sia considerato un crimine. Sostiene che la morte potrebbe essere stata causata da negligenza per quanto riguarda la quantità di anestetico o per la mancanza di controllo nel processo pre operatorio.

Nella lettera è scritto che «la clinica sta vendendo questo intervento come innocuo, ma potrebbe trattarsi di "pubblicità ingannevole" in quanto non esiste alcuna spiegazione delle gravi conseguenze che potrebbero verificarsi».



