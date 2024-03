Perde la memoria dopo l'anestesia e dimentica di avere una moglie: la sua reazione diventa virale

In un episodio che sembra tratto da una commedia romantica, un uomo appena dimesso dall'ospedale ha vissuto un momento incredibilmente dolce e al tempo stesso bizzarro a seguito di un intervento chirurgico. L'effetto dell'anestesia lo ha reso incapace di riconoscere la propria moglie, dimenticandosi addirittura del loro matrimonio. La situazione, ripresa e condivisa sui social media, ha rapidamente catturato l'attenzione di milioni di utenti, diventando virale.

Morgan, un cittadino americano della Georgia, aveva appena subito un intervento chirurgico alla spalla quando, ancora sotto l'effetto dell'anestesia, è salito in macchina con la moglie Ashley senza alcuna idea di chi fosse la donna al volante. La sua reazione spontanea e confusa è stata documentata in un video pubblicato su TikTok che mostra l'uomo che, incredulo, chiede alla moglie: «Cosa stai facendo qui?».

La risposta di Ashley, semplice ma carica di affetto, «Sono venuta a prenderti dopo l'intervento. Vuoi andare a casa a riposarti?», ha segnato l'inizio di un dolce scambio che ha toccato il cuore di molti.

Il video prosegue con Morgan, visibilmente sorpreso, che si complimenta con Ashley per la sua bellezza, ancora incredulo di essere sposato con lei. Questo momento di amnesia temporanea si è rivelato un'esperienza unica per la coppia, offrendo a Morgan l'opportunità di innamorarsi nuovamente della sua compagna. Man mano che l'effetto dell'anestesia cominciava a svanire, Morgan ha iniziato a ricordare dettagli della sua vita, inclusa l'esistenza delle loro due figlie. Ashley, paziente e amorevole, lo ha aiutato a ricostruire i ricordi del loro legame e della ragione dell'intervento.

La popolarità del video su TikTok, con oltre 5,6 milioni di visualizzazioni, testimonia il gradimento del pubblico per questa storia. Gli utenti hanno espresso la loro ammirazione e divertimento nei commenti, con molti che hanno trovato la situazione sia commovente che umoristica. Alcuni hanno persino scherzato sul desiderio di far sottoporre i propri partner a un'operazione sperando in complimenti simili: «Farò in modo che mio marito venga operato e poi mi dica che sono molto carina».