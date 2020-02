In ospedale con il mal di gola, ma per i medici sta bene: muore a 48 anni al Pronto Soccorso

Si lamentava da giorni per il mal di gola. E sabato sera, Giulia Mininni, 48 anni, di Bari è morta al Pronto soccorso del policlino barese. Secondo la denuncia presentata ai carabinieri dai familiari della donna, il malessere è stato sottovalutato dai medici.

Quel mal di gola estremamente doloroso era stato esaminato prima dai sanitari della guardia medica, ai quali Mininni si era rivolta in prima battuta. Poi dai medici del Pronto soccorso del Policlinico, dal medico curante e infine, in due occasioni, dal 118. Ma nessuno di loro - secondo la denuncia - avrebbe approfondito adeguatamente il problema, limitandosi a prescriverle farmaci che si sono poi rivelati del tutto inefficaci. Dopo la presentazione dell'esposto, il pubblico ministero di turno Larissa Catella ha disposto l'autopsia sul corpo della 48enne, per comprendere le cause della morte e procedere con l'inchiesta.

