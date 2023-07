Joesthetics, bodybuilder morto per un aneurisma a 30 anni: tre giorni prima aveva lamentato un dolore al collo

Joe Lindner, bodybuilder famoso sui social con il nome di Joesthetics, è morto all'età di 30 anni. Considerato dai suoi 8,5 milioni di follower una sorta di guru del fitness, l'influencer tedesco è deceduto per un aneurisma. Solo tre giorni prima della morte, Joesthetics aveva lamentato un insolito dolore al collo. A raccontarlo è la fidanzata, Nicha, in uno straziante post su Instagram in cui ripercorre gli ultimi momenti del bodybuilder.

Bodybuilder morto per un aneurisma

«Ero lì con lui in camera - racconta la ragazza, anche lei bodybuilder e attiva sui social -, mi ha messo al collo la collana che aveva fatto per me.

Eravamo sdraiati a coccolarci, aspettando il momento di andare in palestra. Era tra le mie braccia, è successo tutto troppo in fretta». Nicha poi aggiunge: «Tre giorni fa diceva che gli faceva male il collo, ma non abbiamo dato troppo peso alla cosa, fino a quando non è stato troppo tardi». La coppia aveva da poco trascorso un periodo di vacanza fra la Thailandia, paese d'origine della ragazza, e Dubai.

Poche settimane prima di morire, Joesthetics aveva scritto sui social che temeva che l'allenamento eccessivo gli potesse provocare un infarto, a causa di una sua particolare patologia muscolare. Sui social sono migliaia i messaggi dei fan affranti per la morte del bodybuilder.