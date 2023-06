Malore fatale mentre taglia l’erba: Massimo Di Sante muore a 40 anni, lascia moglie e figlia

Dramma a Morro D’Oro, in provincia di Teramo. Massimo Di Sante, 40 anni, è stato trovato morto da una vicina ieri mattina intorno alle 9. L’uomo è deceduto a causa di un aneurisma cerebrale. Lascia la moglie e una figlia. Secondo quanto emerso, Di Sante era uscito la mattina verso le 7 per tagliare l’ erba con un tagliaerba a motore in un terreno a poche centinaia di metri dalla sua abitazione. È probabile che lì abbia subito il malore fatale. Una donna che passeggiava con il cane ha allertato i soccorsi.

Sul posto è intervenuta immediatamente un’ambulanza medicalizzata del 118 di Roseto, ma purtroppo i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L’uomo presentava una ferita alla testa, dovuta alla caduta a terra. I carabinieri della stazione di Giulianova e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto. Il medico legale, durante l’ispezione cadaverica, ha confermato che la causa della morte era naturale: un aneurisma cerebrale che ha provocato un arresto cardiaco. Il pm ha firmato subito il nulla osta per la restituzione della salma alla famiglia. Di Sante era una persona molto conosciuta nella zona e aveva perso entrambi i genitori quando era giovane. I social media sono stati riempiti di messaggi di cordoglio per la sua scomparsa. I funerali si terranno oggi alle 16 presso la chiesa parrocchiale di Morro D’Oro.