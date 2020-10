Covid, Burioni: «Criticate Conte per Fedez? Nel 1956 l'America si salvò con il vaccino di Elvis in diretta tv»

«Non criticate Conte perché ha chiesto aiuto a Fedez e Chiara Ferragni per promuovere l'uso della mascherina. Nel 1956 la copertura vaccinale USA contro la polio balzò dallo 0,5% a oltre l'80%. Uno dei motivi fu la vaccinazione in diretta televisiva di Elvis Presley».

Lo scrive su Twitter Roberto Burioni, il virologo e professore di Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. In sostanza oggi Giuseppe Conte è come David Eisenhower e Fedez come Elvis Presley. Un po' azzardato, ma così è.

Purtroppo molta gente non ha ancora capito che i tempi sono cambiati Viviamo in una società in cui, volente o nolente, gente come la #Ferragni ha poteri di sensibilizzazione maggiori di qualsiasi politico, giornalista o opinionista Credo sia giusto sfruttare tali risorse — Massimo Moratti 🖤💙 (@PresMoratti) October 20, 2020

