Covid, Ilaria Capua: «Il vaccino? Non sarà la soluzione»

«Pensare che arrivi il vaccino per svalicare l'inverno è una illusione». A dirlo è la virologa Ilaria Capua, direttore dell'One Health Center of Excellence dell'Università della Florida, ospite di Mara Venier a Domenica In. «Il virus è lo stesso della scorsa primavera, non è diventato più aggressivo». Siamo in mezzo a un'emergenza pandemica diversa dalle precedenti. Alla prima ondata non eravamo pronti a rispondere a un virus sconosciuto. Abbiamo fallito politicamente nel non sottolineare la gravità di questo virus. Con la produzione del vaccino siamo partiti a fatica, anche perché è tutto nuovo. Ma il vaccino non sarà la soluzione perché non ci saranno dosi a sufficienza per tutti. Bisognerà usare il vaccino in maniera strategia proteggendo le persone più a rischio. Sia quelli più esposti che quelle più deboli per età anagrafica». Secondo la virologa il vaccino inizierà ad essere presente nella popolazione a primavera e «noi saremo pronti per il prossimo inverno».

