Covid, il Regno Unito infetterà ufficialmente volontari sani con un vaccino sperimentale: «Ma lo faremo in sicurezza»

Il Regno Unito è destinato a diventare il primo paese al mondo a infettare deliberatamente volontari sani con il Covid: lo ha confermato oggi il governo. Fino a 90 volontari di età inferiore ai 30 anni riceveranno una dose di un vaccino nasale sperimentale, prima di essere infettati con Covid-19 nella prova di provocazione. Si spera che le controverse sperimentazioni, se approvate dalle autorità di regolamentazione, intensificheranno gli sforzi per sviluppare un vaccino, con il primo previsto solo all'inizio del prossimo anno. Durante la sperimentazione, che inizierà a gennaio, i volontari soggiorneranno presso una clinica di malattie specialistiche presso il Royal Free Hospital di Londra, dove i loro sintomi saranno attentamente monitorati.

I risultati sarebbero previsti per maggio del prossimo anno. Il professor Peter Openshaw, dell'Imperial College di Londra, ha affermato che lo studio non mira a far ammalare le persone, ma a «far sì che il virus si replichi nel naso. Riteniamo che prendendo ogni precauzione possiamo davvero limitare l'infezione e quindi dovremmo essere in grado di farlo in modo abbastanza sicuro, data la vasta esperienza che abbiamo in questo campo».

I volontari hanno un'età compresa tra i 18 ei 30 anni, il gruppo ritenuto meno a rischio di SARS-CoV-2. Dopo aver ricevuto una dose, saranno tenuti a rimanere in clinica per due settimane e mezzo mentre i loro sintomi sono monitorati 24 ore su 24. Questo serve anche per impedire loro di diffondere il virus nella comunità più ampia. L'accesso alla clinica sarà strettamente controllato attraverso un ingresso specifico, un'attenta decontaminazione all'ingresso e all'uscita, un laboratorio dedicato per i test e la filtrazione dell'aria specialistica per garantire che non ci siano rischi per le persone nelle vicinanze.

